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Дерзкий хвост и кокетливые стрелки: Айрис Лоу блистает в новом соблазнительном образе

Автор: Lite

Айрис Лоу, 20-летняя дочь знаменито актера Джуда Лоу и просто делающая успехи модель, показала новый стильный и притягательный образ. Берем на заметку!

Айрис запостила серию фото в своем блоге сети Instagram. Собственные снимки она, как всегда, перемешала с различными снимками блюд и мемами. Вышло весело! Но пользователей сети, разумеется, больше интересовала сама юная красавица.

Айрис, которая недавно стала лицом Dior, блистает в дерзком необычном образе. Она сделала макияж с кокетливыми "кошачьими" стрелками, а также чувственными губами, прокрашенными блеском нейтрального оттенка. Брови девушка явно предпочитает натуральные, не выщипывая их, но с помощью карандаша все же придала им форму.

Отдельного внимания в дерзком образе Лоу заслуживает прическа. Волосы Айрис собрала в высокий хвост, у лица оставив несколько прядей. К слову, их оттенок деушка слегка изменила: теперь они на концах более светлые, а у корней намного темнее естественного.

Айрис Лоу на новых фото (фото: instagram.com/lirisaw)

Старшая дочь Джуда Лоу позирует в белой рубашке с мелким цветочным принтом. Из аксессуаров она выбрала резинку для волос в тон одежде и золотые дутые серьги-кольца, которые просто заполонили insta-пространство. Образ получился дерзким и соблазнительным, берем его на заметку этой весной!

Ранее мы писали, что Айрис стала лицом еще одного крупного бренда.

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