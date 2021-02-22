Зухвалий хвіст і кокетливі стрілки: Айріс Лоу блищить в новому спокусливому образі

Айріс, яка нещодавно стала обличчям Dior, блищить у зухвалому незвичному образі. Вона зробила макіяж з кокетливими "котячими" стрілками, а також чуттєвими губами, прокрашеними блиском нейтрального відтінку. Брови дівчина явно обирає натуральні, але за допомогою олівця все ж надала їм форму.

Окремої уваги у відвертому образі Лоу заслуговує зачіска. Волосся Айріс зібрала у високий хвіст, біля обличчя залишивши кілька пасом. До речі, їх відтінок дівчина злегка змінила: тепер вони на кінцях більш світлі, а біля коренів набагато темніше природного.

Айріс Лоу на нових фото (фото: instagram.com/lirisaw)

Старша дочка Джуда Лоу позує в білій сорочці з дрібним квітковим принтом. З аксесуарів вона вибрала резинку для волосся в тон одягу і золоті дуті сережки-кільця, які просто заполонили insta-простір. Образ вийшов зухвалим і спокусливим, беремо його на озброєння цієї весни!