Как в детстве: Лилия Ребрик показала, как ее семья проводит первые дни нового года

На фото все сидят на ковре под наряженной елочкой в домашней одежде. Ребрик и члены ее семьи мило прижались друг к другу и сияют счастливыми улыбками. Конечно же, не забыли и о любимом питомце - ведущая держит собачку Дикси на руках.

В подписи артистка порассуждала о том, чем можно заниматься в первые дни после праздника и рассказала о своих семейных традициях.

Лилия Ребрик растрогала уютным семейным снимком, сделанным в гостях у своих родителей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Эти первые дни нового года - самые особенные во всем году! Кто-то ставит жизнь на паузу:

отлеживается, ловит кайф от новогодних (или необязательно!) фильмов, пока в бокальчике звенит шампанское;

кто-то едет за вдохновением в заснеженные горы и там безумеет от счастья от безумной скорости вниз по горе

а кто-то наоборот: ищет уюта на жгучем солнце, когда к морю - рукой подать, а пальцы ног просто тонут в песке!

а кто-то в эти дни - вдохновенно работает!

Мы же из года в год едем к родителям!" - поделилась Лилия.

По словам теледивы, такие посиделки возвращают ее в детство и дают зарядиться вдохновением.

"Мы ищем и находим свое вдохновение возле родителей, рядом с ними, чтобы как в детстве: безумно ароматно пахнет из кухни, значит, там что-то колдует мама и детям к ней нельзя! Рядом с детьми суетится папа, разворачивают новогодние подарки - их бережно и с любовью положили еще в новогоднюю ночь под елку специально для нас! И этого так не хватает во взрослой озабоченной жизни! Пусть у каждого будет свой уют, свой кайф в эти дни!" - написала Ребрик.

Подписчики актрисы согласились, что это прекрасный вариант для новогодних праздников, и оставили теплые слова в адрес ее семьи.