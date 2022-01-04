Як у дитинстві: Лілія Ребрик показала, як її сім'я проводить перші дні нового року

Лілія Ребрик відсвяткувала Новий рік у колі сім'ї - чоловіка Андрія Дикого та дочок Діани та Поліни. Звичайно, "дика сімейка" не упустила нагоди влаштувати атмосферний святковий фотосет. А ось перші дні нового року вони за традицією провели у батьків ведучої.
Затишним сімейним знімком у розширеному складі Лілія поділилася у своєму Instagram.
На фото всі сидять на килимі під вбраною ялинкою в домашньому одязі. Ребрик і члени її сім'ї мило притиснулися один до одного і сяють щасливими посмішками. Звичайно ж, не забули і про улюбленого вихованця - ведуча тримає собачку Діксі на руках.
У підписі артистка поміркувала про те, чим можна займатися в перші дні після свята і розповіла про свої сімейні традиції.
Лілія Ребрик зворушила затишним сімейним знімком, зробленим в гостях у своїх батьків (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Ці перші дні нового року - найособливіші у всьому році!
Хтось ставить життя на паузу:
За словами теледіви, такі посиденьки повертають її в дитинство і дають зарядитися натхненням.
"Ми шукаємо і знаходимо своє натхення коло батьків, поруч з ними, щоб як у дитинстві: шалено ароматно пахне з кухні, значить, там щось чаклує мама і дітям до неї зась! Поруч з дітьми метушиться тато, розгортають новорічні подарунки - їх дбайливо і з коханням поклали ще у новорічну ніч під ялинку спеціально для нас! І цього так не вистачає у дорослому заклопотаному житті! Хай у кожного буде свій затишок, свій кайф у ці дні!" - написала Ребрик.
Підписники актриси погодилися, що це прекрасний варіант для новорічних свят, і залишили теплі слова на адресу її сім'ї.
Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик у золотистій атласній сукні показала святковий образ біля ялинки.