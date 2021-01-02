Девушка Бонда: экс-"ВИА Гра" Миша Романова в полупрозрачном платье восхитила сеть красотой

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова недавно умилила фанатов снимком с подросшим сыном. Парень по имени Мартин уже совсем большой - и ходит с мамой по красивым новогодним локациям.

Особенно фанатам нравятся наряды Миши и ее сынишки. И если из-за холодов у малыша все еще в приоритете - не отморозить уши, то певице морозы и непогода не страшны, Миша даже на открытом воздухе выглядит стильно и привлекательно.

На этот раз Миша порадовала снимком с духе фильма о Джеймсе Бонде. Яркая блондинка стоит в свете софитов, будто под прицелом, и соблазнительно улыбается. На ней полупрозрачное, но, в то же время, изысканное платье. Высокие каблуки и прическа - голливудская волна - певица будто сошла с киноэкрана.

"Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему", - пожелала Романова фолловерам.

"Красавица", "Девушка Бонда", "Шикарная женщина", - написали восхищенные красотой Миши фанаты под ее фото, также добавив море пожеланий певице.

Миша Романова (фото, видео: instagram.com/misharomanova/)

Напомним, что Миша Романова продемонстрировала стильный образ, который стоит повторить. Шикарные макияж и укладка вместе с нарядом сделают свою обладательницу просто неотразимой на любой вечеринке.