ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Девушка Бонда: экс-"ВИА Гра" Миша Романова в полупрозрачном платье восхитила сеть красотой

Новина українською → Суббота 02 января 2021 17:31
Девушка Бонда: экс-"ВИА Гра" Миша Романова в полупрозрачном платье восхитила сеть красотой Миша Романова (instagram.com/misharomanova/)
Автор: Lite

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова недавно умилила фанатов снимком с подросшим сыном. Парень по имени Мартин уже совсем большой - и ходит с мамой по красивым новогодним локациям.

Особенно фанатам нравятся наряды Миши и ее сынишки. И если из-за холодов у малыша все еще в приоритете - не отморозить уши, то певице морозы и непогода не страшны, Миша даже на открытом воздухе выглядит стильно и привлекательно.

На этот раз Миша порадовала снимком с духе фильма о Джеймсе Бонде. Яркая блондинка стоит в свете софитов, будто под прицелом, и соблазнительно улыбается. На ней полупрозрачное, но, в то же время, изысканное платье. Высокие каблуки и прическа - голливудская волна - певица будто сошла с киноэкрана.

Девушка Бонда: экс-&quot;ВИА Гра&quot; Миша Романова в полупрозрачном платье восхитила сеть красотой

"Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным новостям, приятным сюрпризам, переменам к лучшему", - пожелала Романова фолловерам.

"Красавица", "Девушка Бонда", "Шикарная женщина", - написали восхищенные красотой Миши фанаты под ее фото, также добавив море пожеланий певице.

Миша Романова (фото, видео: instagram.com/misharomanova/)

Напомним, что Миша Романова продемонстрировала стильный образ, который стоит повторить. Шикарные макияж и укладка вместе с нарядом сделают свою обладательницу просто неотразимой на любой вечеринке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса ВИА Гра певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Минздрав исключил возможность регистрации российской вакцины в Украине