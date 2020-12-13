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Милашка: экс-"ВИА Гра" Миша Романова покорила поклонников роскошным декольте

Новина українською → Воскресенье 13 декабря 2020 16:59
Милашка: экс-"ВИА Гра" Миша Романова покорила поклонников роскошным декольте Миша Романова (instagram.com/misharomanova/)
Автор: Lite

Макс барских недавно рассказал о своих отношениях с экс-"ВИА Грой" Мишей Романовой, сына которого он даже крестил.

Сама Миша в своем микроблоге о личной жизни не распространяется, зато любит порадовать поклонников не только своим творчеством, а и горячими снимками. Миша запостила фото в ярком пиджаке с блестками и роскошным декольте.

Стильная прическа в духе Голливуда и сдержанный, но в то же время яркий макияж - певица вызвала настоящий восторг у своих фолловеров. Легкий загар, архитектурные брови, тени, который подчеркнули цвет глаз певицы - Миша показала отличный пример макияжа для новогодней вечеринки.

Милашка: экс-&quot;ВИА Гра&quot; Миша Романова покорила поклонников роскошным декольте

Миша Романова (instagram.com/misharomanova/)

"Какая красивая, "Милашка", "Красивая", "Очень красивая", "Огонь", "Озарила ленту!", - написали поклонники под снимком.

Напомним, в сентяре этого года Меладзе показал новый состав "ВИА Гры". На смену блондинке Эрике Герцег и брюнетке Ольге Меганской пришли блондинка Ксения Попова и брюнетка София Тарасова. А Ульяна Синецкая сохранила свое место в трио.

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