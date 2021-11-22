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"Девушка-огонь": Каменских в кожаном тренче заговорила о сжигающей дотла страсти

Автор: Styler

Настя Каменских радует поклонников новостями. Недавно певица выпустила новую песню в дуэте с молодым певцом Васей Демчуком - Sorry 2, а также будоражит воображение фанов появлением в неожиданных образах в шоу "Маска" на канале "Украина". Так, певица поучаствовала в записи масштабного концерта "Вечер премьер с Катей Осадчей".

Фото своего горячего сценического образа звезда поделилась в Instagram.

Настя позировала в черном кожаном тренче с оригинальными надписями в стиле граффити. Она подчеркнула талию ремнем и дополнила соблазнительный лук ботфортами на устойчивом каблуке. Волнистые волосы Насти были уложены с эффектом мокрых локонов. Макияж – в естественых тонах.

Настя Каменских в кожаном тренче восхитила соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Как же насыщенно прошли съемки "Вечера премьер с Катей Осадчей". А это значит, что в скором времени вы увидите сразу две live премьеры! В одной из них я приглашу вас на виртуальный сеанс в фантастический мир женского подсознания. Номер получился очень красочным и ярким. А второй - очень лиричный, камерный и чувственный. О любви и страсти, которая может сжечь дотла", - заинтрговала Настя.

На сцене она появилась в компании молодого певца Васи Демчука. Вместе с ним звезда спела дуэтом авторскую песню парня - Sorry 2.

Поклонники оценили соблазнительный образ роковой красотки и засыпали ее комплиментами.

  • Сколько сексуальности и харизмы в этой роскошной женщине
  • Крутая красотка
  • Настя, ты красотка, ты богиня, ты госпожа, ты королева
  • Шикарная
  • Красотка, девушка-огонь
  • Бомба
  • Удивительная
  • Вы потрясающая и фигура у Вас шикарная
  • Какая красивая
  • Красивый макияж

В свою очередь, Вася Демчук опубликовал атмосферное закулисное mood video с записи концерта.

Напомним, что ранее Настя Каменских в необычном наряде с перьями озадачила поклонников.

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Настя Каменских