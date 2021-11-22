"Дівчина-вогонь": Каменських в шкіряному тренчі заговорила про спалюючу дощенту пристрасть

Настя позувала в чорному шкіряному тренчі з оригінальними написами в стилі графіті. Вона підкреслила талію ремнем і доповнила спокусливий лук ботфортами на стійкому каблуці. Хвилясте волосся Насті було укладене з ефектом мокрих локонів. Макіяж - в природніх тонах.

Настя Каменських в шкіряному тренчі захопила спокусливим образом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Як же насичено пройшли зйомки "Вечора прем'єр з Катею Осадчою". А це означає, що незабаром ви побачите відразу дві live прем'єри! В одній з них я запрошу вас на віртуальний сеанс у фантастичний світ жіночої підсвідомості. Номер вийшов дуже барвистим і яскравим. А другий - дуже ліричний, камерний і чуттєвий. Про любов і пристрасть, яка може спалити дощенту", - заінтригувала Настя.

На сцені вона з'явилася в компанії молодого співака Васі Демчука. Разом з ним зірка заспівала дуетом авторську пісню хлопця - Sorry 2.

Шанувальники оцінили спокусливий образ фатальної красуні і засипали її компліментами.

Скільки сексуальності і харизми в цій розкішній жінці

Крута красуня

Настя, ти красуня, ти богиня, ти пані, Ти королева

Шикарна

Красуня, дівчина-вогонь

Бомба

Дивовижна

Ви приголомшлива і фігура у Вас шикарна

Яка красива

Гарний макіяж

У свою чергу, Вася Демчук опублікував атмосферне закулісне mood video із запису концерту.