Без диет и ограничений: Ольга Цибульская рассказала, как есть и не толстеть

Украинская певица Ольга Цибульская призналась, какие хитрости помогают ей всегда быть в отличной форме - и почему она не прибегает к жестким диетам и ограничениям.

Судья проекта "Співають всі!" на канале "Украина" рассказала, что во время карантина на особых диетах она не сидела, уравновешивать психологическое состояние и не впадать в панику ей помогал спорт.

Я занималась спортом для того, чтобы не поехала крыша. Просыпалась, включала видеотренинги от диетолога и в течение 45 минут могла не думать о том, что мир остановился.

Есть и не толстеть (фото: instagram.com/cybulskaya)

Кроме того, звезда уверена: по желанию, можно придерживаться правильного питания и когда человек принимает для себя этот образ жизни, находится и время, и возможность. К тому же, по словам певицы, - сорваться может любой, главное - не сдаваться.

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Прежде всего, следует перестать обманывать себя, что сможешь это делать стабильно. Признаюсь, я время от времени срываюсь, например, недавно на ночь ела торт, потому что у мамы был день рождения. Но сегодня я работаю на камеру и если хочу выглядеть круто - должна держать себя в руках. Следует помнить одну простую истину - в телевизоре у тебя будет +7 кг. Так, если в жизни ты замечательно выглядишь, то в кадре будет все иначе.

Главное: не есть по ночам (фото: instagram.com/cybulskaya)

Что касается блюд и продуктов, у звезды никаких ограничений нет. Единственное правило - время, когда их можно употреблять.