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Мало сидеть на диетах: эндокринолог рассказала, почему на самом деле не уходит вес

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Среда 11 августа 2021 10:08
Мало сидеть на диетах: эндокринолог рассказала, почему на самом деле не уходит вес Диеты - это еще не все, что нужно, чтобы похудеть (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Причин, почу вес стоит на месте, даже при том, что человек сидит на диете, очень много. Несмотря на банальность, нарушение в питании и физической активности стоит на первом месте всех неудач.

Люди считают, что если есть факт "сидения на диете" (на какой, не имеет для многих значения) и "много двигаюсь" (как именно, тоже для многих все равно), то значит априори должен худеть, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева. А вот и не обязательно!

Можно быть на ПП, есть 5-6 раз в день и набирать вес дальше. Можно ходить в спортзал 2 раза в неделю, кое-что и кое-как поделать, жалеючи себя и тоже без результата.

В своей практике я вижу результат:

  • На палео, LCHF и кето стилях питания.
  • При интервальных голоданиях (16/8).
  • При регулярных тренировках с тренером 4-5 раз в неделю (чередование силового и кардио дней) и ежедневной ходьбе на 10.000 шагов.

Мало сидеть на диетах: эндокринолог рассказала, почему на самом деле не уходит весДиляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Еще один фактор, мешающий избавляться от лишних килограммов, - стресс. Хронически повышенный кортизол мешает липолизу, а также разрушает ваши мышцы. Многие это знают, но отмахиваются, как от чего-то несущественного. Хотя этот пункт я бы поставила на I место.

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Отсутствие полноценного сна - это часть общего стресса. Вы все еще ложитесь спать в 12-1 час ночи? Тогда забудьте о тонкой талии! Берите пример с режима спортсменов, они никогда не жертвуют сном в угоду своим хотелкам потупить в телефон перед сном.

Иногда бывают эндокринные причины: гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы), гиперпролактинемия (высокий уровень пролактина), гипогонадизм (снижение половых стероидов: эстрогенов, прогестерона, тестостерона).

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Низкий уровень гормона роста.

Синдром и болезнь Иценко-Кушинга (опухоли надпочечника и гипофиза с повышенной продукцией кортизола).

Другие причины:⠀

Дефицит витамина Д.

Анемия.

Нарушение пищевого поведения.

Проблема работы ЖКТ и микробиоты.

Хронические инфекции и системное воспаление.

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