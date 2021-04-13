Димопулос наехала на Valentino из-за мужчины на обложке и угодила в скандал

Санта Димопулос отдыхает в ОАЭ с семьей. Не все было так радужно на курорте и звезде пришлось поругаться с администрацией люксового отеля, где она остановилась. Вслед за этим случаем экс-"ВИА Гра" снова оказалась с центре конфликта. На сей раз причиной стала рекламная компания всемирно известного бренда, которую раскритиковала звезда, после чего в ее адрес посыпались обвинения.

В Instagram-stories Санта рассказала, что пару человек раскритиковали ее, потому что знаменитость публично "нетолерантно и грубо" выразила свое мнение по поводу одного из кадров рекламы бренда Valentino.

Санта не стала молчать и ответила на обвинения. Звезда искренне считает, что фото кампании "отрицает все мужское в мужчине и это противоречит природе".

"Когда нет границ между мужчиной и женщиной. Я уважаю весь выбор, выбор каждого человека. Но я не люблю, когда навязывают что-то для меня инородное. Мужчина есть мужчина, женщина есть женщина, так нас задумал Всевышний, и так нас задумала природа", – высказалась Димопулос.

Фото из рекламного кампейна Valentino вызвало споры в сети (фото:instagram.com/maisonvalentino)

Санта отметила, что ей было неприятно видеть кадр в обнаженным мужчиной. Певица не исключила, что новый кампейн может быть хайпом, но никто не подумал о последствиях и влиянии на восприятие нового поколения, представители которого будут смотреть и брать пример.

В то же время креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли на своей странице в Instagram прокомментировал вызвавшее ажиотаж в сети фото парня-модели. Он назвал рекламный постер "автопортретом молодого красивого мужчины" и уточнил, что "зло находится в глазах смотрящего, а не в его обнаженном теле".

Санта высказалась о новой рекламе Valentino

Представитель мирового бренда подчеркнул, что это фото является своеобразной заявкой на изменения в общепринятом восприятии красоты и заявил, что "никто никогда не говорил, что это будет легко, но он готов столкнуться с трудностями во имя свободы, любви, терпимости и роста".