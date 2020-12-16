Димопулос ответила Саниной на обвинения в лицемерии на "Танцах со звездами": нет места искренности

Победитель "Танцев со звездами" Санта Димопулос прокомментировала обвинения в лицемерии, которые прозвучали со стороны обладательницы второго места Юлии Саниной.

Так, у экс-"ВИА Гры" попросили в Instagram прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить, отдала бы она кубок Саниной, если бы знала, как это будет воспринято.

Санта ответила, что ни о чем не жалеет, и ее поступок был сделан с "открытым сердцем".

"Нет смысла сейчас об этом думать. Скажу так - я ни о чем не жалею, ведь все что сделано с добром, открытым сердцем и из красивого состояния сознания - это правильно. Как бы это не восприняли в ответ", - ответила Димопулос.

Санта Димопулос прокомментировала финал "Танцев со звездами" (скрин: instagram.com/stories/santadimopulos)

Также Санта Димопулос выразила свое мнение, почему Юлия Санина восприняла ее поступок, как унижение. Артистка полагает, что всему виной "оборонительная позиция", которую занимают многие представители шоу-бизнеса, потому что в этой сфере "нет места искренности".

"Потому что в шоу-бизнесе нет места искренности и человечности, поэтому все в оборонительной позиции и все воспринимается как подвох. В этом проекте я вспомнила, за что я не люблю эту сферу шоу-бизнеса, и почему я там чужая. Я живу сердцем и все говорю и делаю от сердца. Большинство людей поняли мой посыл. Награды - не главное, кубок - не главное, победа - не главное. Человечность, отношение, доброта, люди, внутренний свет, эмпатия, щедрость и любовь - вот что самое важное в этом мире и в каждом из нас", - ответила Димопулос.

Санта Димопулос ответила на слова Юлии Саниной (скрин: instagram.com/stories/santadimopulos)

Напомним, что во время финального эфира победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос вручила кубок Юлии Саниной. Позже фронтвумен группы The Hardkiss от звания второго победителя отказалась, а поступок экс-"ВИА Гры" назвала лицемерным и унизительным. Особенно Санину возмутило, что Димопулос назвала ее "девочкой, у которой нет кубков".

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