Дімопулос відповіла Саніній на звинувачення в лицемірстві на "Танцях з зірками": немає місця щирості

Переможець "Танців з зірками" Санта Дімопулос прокоментувала звинувачення в лицемірстві, які прозвучали з боку власниці другого місця Юлії Саніної.

Так, у екс-"ВІА Гри" попросили в Instagram прокоментувати ситуацію і відповісти, віддала б вона кубок Саніній, якби знала, як це буде сприйнято.

Санта відповіла, що ні про що не шкодує, і її вчинок був зроблений з "відкритим серцем".

"Немає сенсу зараз про це думати. Скажу так - я ні про що не шкодую, адже все, що зроблено з добром, відкритим серцем і з красивого стану свідомості - це правильно. Як би це не сприйняли у відповідь", - відповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос прокоментувала фінал "Танців з зірками" (скрін: instagram.com/stories/santadimopulos)

Також Санта Дімопулос висловила свою думку, чому Юлія Саніна сприйняла її вчинок, як приниження. Артистка вважає, що всьому виною "оборонна позиція", яку займають багато представників шоу-бізнесу, тому що в цій сфері "немає місця щирості".

"Тому що в шоу-бізнесі немає місця щирості і людяності, тому всі в оборонній позиції і все сприймається як підступ. У цьому проекті я згадала, за що я не люблю цю сферу шоу-бізнесу, і чому я там чужа. Я живу серцем і все говорю і роблю від серця. Більшість людей зрозуміли мій посил. Нагороди - не головне, кубок не головне, перемога - не головне. Людяність, ставлення, доброта, люди, внутрішній світ, емпатія, щирість і любов - ось що найважливіше у цьому світі і в кожному з нас", - відповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос відповіла на слова Юлії Саніної (скрін: instagram.com/stories/santadimopulos)

Нагадаємо, що під час фінального ефіру переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вручила кубок Юлії Саніній. Пізніше фронтвумен групи The Hardkiss від звання другого переможця відмовилася, а вчинок екс-"ВІА Гри" назвала лицемірним і принизливим. Особливо Саніну обурило, що Дімопулос назвала її "дівчинкою, у якої немає кубків".

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