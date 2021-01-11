Дмитрий Дикусар попал в ДТП в Киеве: пришлось выяснять отношения

Дмитрий Дикусар – человек не конфликтный, дипломатичный и интеллигентный. Он старается найти общий язык даже с оппонентами. Недавно хореограф рассказал о закулисных интригах проекта "Танцы со звездами", а теперь заявил, что попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве, и повел себя очень корректно по отношению к виновнице аварии. Это случилось, когда Дикусар ехал за запись рограммы "Ужин с Дороти".

В компании звездных гостей-девушек он поделился подробностями инцидента. Соотвествующие видео появилось на YouTube-канале DOROTYE.

"Такое странное ощущение, как будто что-то не так – машина едет, я торможу, а она едет. Я думаю: надо нажать сильнее, но почему так происходит? Смотрю, сзади сидит женщина в шапочке лет 60-65. Я так понимаю, она даже не тормозила, просто бахнула в бампер сзади. Я почему удивился: обычно слышишь, что тормоз, а потом удар, а тут просто удар. Я выхожу, а она: "Да ничего не было". Я говорю: "Как ничего не было, Вы меня ударили?" Проходит парень напротив и говорит: "Так она в телефон смотрела", и улыбается. А сзади девушка идет: "О, Дикусар!" Женщина говорит: "Я Вас не била, чем я вас ударила?" Я так: "Бампером своим". Она говорит: "Я не могла, я же меньше!" Я думаю: "Это аргумент". Она так нервничала, я сел и поехал", - рассказал подробности ДТП Дикусар.

Дмитрий Дикусар попал в небольшую аварию в столице (фото: instagram/dikusar_dmitriy)

Дмитрий уточнил, что удар был не слабым и за ремонт придется выложить приличную сумму. Также он сделал заявление о личной жизни. Хореограф сейчас находится в отношениях, его избранница – личность не публичная, но кто она, рассказывать не захотел.

Также звездные гости не отпустили Дмитрия без личных признаний – они расспросили, какие женщины привлекают хореографа.

"Нравятся адекватные. Иногда надо быть наглым, иногда – мягким. Но мне неприятно, когда мной манипулируют – это искусственность. Я ценю честность", - перечислил главные критерии в выборе избранницы хореограф.

Дмитрий рассказал о перемнах в личной жизни

Напомним, что ранее Дмитрий Дикусар высказался об отношениях со Славой из НеАнгелов.