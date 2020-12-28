Очень близка: Дикусар сделал откровенное признание об отношениях со Славой Каминской

Хореограф и участник "Танцев со звездами" Дмитрий Дикусар всегда приковывает внимание зрительниц своим появлением на главном паркете страны. Конечно же, ему приписывают романы с парнершами-красавицами, ведь с одной из них, Ириной Билык, он даже жил в гражданском браке. Дмитрий признался, что на самом деле его связывает со Славой Каминской из группы НеАнгелы, с которой он танцевал в последнем сезоне проекта.

Во время интервью для YouTube-канала DOROTYE Дмитрий уточнил, что если бы ему снова выпала возможность танцевать с певицей, он бы согласился на этот творческий тандем.

"Мне жалко, что чуть-чуть не хватило времени (люди не дали, продюсер не дал – не понятно) открыть Славу саму для себя. Поэтому я этим занимаюсь вне формата, в свободное время. Самое главное, что я чувствую Славу, ее переживания, эмоциональное состояние. Она мне очень близка по уровню вибраций, если так можно сказать. Я всегда опираюсь на личные ощущения, интуицию. Она мне очень комфортна, она добра, что для меня первый критерий. Да, она бывает моментами ведет себя вызывающе, но это защитная реакция. И мне, как психологу, не знать таких вещей было бы позорно. Я четко понимал, что она чувствует, и я понимал, как ей помочь", - отметил хореограф.

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар продолжают общаться и после проекта (фото: instagram.babaslavka)

К слову, певица неоднократно показывала кадры с танцевального зала, интригуя поклонников, и тем самым еще больше подогревала слухи о романе с Дмитрием. Однажды она даже опубликовала видео с открытой веранды многоэтажки, где проживает артистка. Оказалось, Дмитрий обитает в том же жилом комплексе.

Хореограф признался, что ко всем своим партнершам испытывает определенные чувства, в зависимости от номера. Он живет на паркете.

"В танцах я пытаюсь быть таким же честным, даже честнее когда-либо вне танцев. Надо прикасаться, надо смотреть на женщину так, чтобы она чувствовала, что ты ее хочешь или ненавидишь, или готов убить. Все по-настоящему. Я по-настоящему ненавижу, если вижу ее, или люблю, если люблю ее. Я вживаюсь как по Станиславскому. Для меня это приемлемая техника, потому что с каждым разом ты будешь все круче и круче", - заявил Дмитрий.

Дмитрий Дикусар рассказал, что его связывает со Славой Каминской

Напомним, что ранее Слава Каминская показала фото с детьми и бывшим мужем и сделала признание.