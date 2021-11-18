Дмитрий Комаров поразил невероятным сходством с братом и сестрой: "как тройняшки"

Телеведущий трогательно поблагодарил родителей за лучший подарок в жизни и показал милое архивное фото с братом и сестрой.

По словам Комарова, он сразу знал, что их будет двое.

Дмитрий Комаров покорил милыми кадрами с братом и сестрой (фото: instagram.com/komarovmir)

"С днем рождения, мои родные двойняшки. Люблю вас. Брат и сестра - мои лучшие друзья. Спасибо маме с папой за их лучший подарок. Причём, я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда ещё не выговаривал). И несмотря на то, что УЗИ в 1989 почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут. Цените своих родных и близких. Семья - самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", - посвятил родным душевные слова Дмитрий.

Подписчики ведущего присоединились к поздравлениям в комментариях и отметили, что они все очень похожи между собой - ну просто как тройняшки.