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Дмитро Комаров вразив неймовірною схожістю з братом і сестрою: "як трійнята"

Автор: Марина Настевич

Ведучий популярного тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав своїх молодших брата і сестру. Двійнята Ангеліна і Микола 17 листопада святкують день народження - їм виповнилося по 32 роки.

На честь пам'ятної дати Дмитро поділився в Instagram добіркою фото з близькими людьми, а також згадав історію з дитинства.

Телеведучий зворушливо подякував батькам за найкращий подарунок у житті і показав миле архівне фото з братом і сестрою.

За словами Комарова, він відразу знав, що їх буде двоє.

Дмитро Комаров підкорив милими кадрами з братом і сестрою (фото: instagram.com/komarovmir)

"З днем народження, мої рідні двійнята. Люблю вас. Брат і сестра - мої найкращі друзі. Спасибі мамі з татом за їх кращий подарунок. Причому, я сам цей подарунок просив, в свої 6 років випрошуючи "блатика і сестличку" ("р" тоді ще не вимовляв). І незважаючи на те, що УЗД в 1989 чомусь показало одну дитину, я продовжував говорити всім навколо, що у мене буде братик і сестричка. Так і вийшло. Сестра старше брата на 10 хвилин. Цінуйте своїх рідних і близьких. Сім'я - найдорожче, що є в житті кожного з нас з вами", - присвятив рідним душевні слова Дмитро.

Підписники ведучого приєдналися до привітань в коментарях і відзначили, що вони всі дуже схожі між собою - ну просто як трійнята.

  • Як же ви всі схожі
  • Ви як трійнята
  • Останнє фото просто "вишенька" в каруселі фото... милота
  • Які ви Класні
  • Яка класна фотка дитяча! Видно, які ви дружні! Здорово
  • Ви не двійнята, ви трійнята
  • Прям клони
  • Так схожі... і такі всі класні
  • Як схожі всі троє
  • Шалено милі і дуже схожі
  • Як ви схожі, таке відчуття що трійнята
  • Як ви з братом дуже схожі.... Особливо погляд
  • Спершу здалося, що ви "трійняшки"

Раніше ми писали, що Дмитро Комаров з красунею-дружиною влаштували романтику на "українських Мальдівах".

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Дмитрий Комаров