Дмитрий Комаров прервал экспедицию ради жены: влюбленные встретились в теплой стране

Дмитрий Комаров находится на новой экспедиции, но традиционно перед Новым годом он прерывает работу, чтобы провести время со своей молодой женой Александрой Кучеренко.

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" поделился в Instagram новой фотографией, на которой он позирует с женой на пляже в какой-то теплой стране.

"Вот, прилетел с "другой планеты", впереди несколько деньков перезагрузки - и снова за работу", - написал Комаров.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Он также подвел итог года и подчеркнул, что 2020-й многому его научил и многое заставил переосмыслить, переформатировать и перезагрузить.

"Но я провожаю тебя с благодарностью и словами "спасибо за то, что ты был". Без тебя не было бы 2021, и все мы не смогли бы загадать желания в сегодняшнюю ночь. Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви", - отметил телеведущий.

Стоит отметить, что супруга Комарова также поздравила всех с наступающим Новым годом.

"С наступающим Новым годом, друзья! Пусть он принесет нам больше светлых событий, добра, радости, здоровья и любви!" - написала Александра Кучеренко.

Напомним, Дмитрий Комаров поделился милым детским фото со своим братом и сестрой. Телеведущий признался, что в детстве очень просил у родителей братика или сестричку, но судьбы подарила ему сразу двоих.

Ранее Комаров рассекретил подробности поездки с любимой в Гонконг.