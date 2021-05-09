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Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 16:21
Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными Соня Киперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)
Автор: Lite

Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман, в последнее публикует в личном фотоблоге немало откровенных кадров, будоража сознание подписчиков. Девушка появляется в ультракоротких платьях и бикини, а фоллверы Сони сравнивают ее с мамой и называют улучшенной копией певицы. На этот раз смелая девушка опубликовала фото в прозрачном кружевном белье, но затем поспешно их удалила.

Горячие кадры девушка запостила в Instagram.

Так, местом для жаркой съемки девушка выбрала кухню. Она позирует в очень откровенном образе – прозрачный белый кружевной лифчик, белоснежные трусики с высокой посадкой. На девушке рубашка лимонного оттенка, похожая на мужскую. На руке у Сони золотой многослойный браслет. на лице нет макияжа.

"Оh really?" - оставила подпись девушка (в переводе с английского: "Неужели?" - прим. ред.).

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Соня опубликовала и быстро удалила откровенные фото (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Пользователи даже успели оставить комментарии под откровенными фото, но затем кадры пропали из свободного доступа.

После исчезновения пикантных кадров Соня опубликовала фото с мамой и сестрой. Соня, Вера и Алиса одеты в одной цветовой гамме – кадр вышел стильным и эмоциональным.

Дочь Брежневой выставила фото в белье и тут же удалила: оказались слишком откровенными

Соня показала стильный семейный фотосет с мамой и сестрой (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"С Днем матери, мама", - коротко подписала снимок Соня. Вполне возможно, что певица пожурила девушку за чрезмерные откровения в сети и та поспешила реабилитироваться.

Напомним, что ранее Соня показала атмосферный фотосет среди прерий в коротком платье и ковбойских сапогах.

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