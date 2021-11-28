Дочь Елены Кравец удивила кардинальной сменой имиджа: "очень идет"

Недавно Маша перекрасилась в черный цвет и сделала себе пирсинг в носу. Однако на этом она не остановилась и продолжила эксперименты с внешностью.

Девушка посетила салон красоты в столице, где попросила мастера сделать ей трендовую в этом году рваную стрижку, а также челку - в точности такую же, как у звездной мамы Елены Кравец.

Кравец-младшая сделала несколько портретных фото, на которых запечатлена в красной рубашке. Волосы она собрала в хвост и демонстрировала свою модную челку со всех сторон.

Дочь Елены Кравец Маша похвасталась новой трендовой прической с челкой (фото: instagram.com/maarriill)

"Абсолютно новая", - подписала снимки Мария.

Подписчики принялись обсуждать новую прическу девушки - большинство отметили, что челка ей очень идет.