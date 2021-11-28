Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"

Нещодавно Маша перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі. Однак на цьому вона не зупинилася і продовжила експерименти із зовнішністю.

Дівчина відвідала салон краси в столиці, де попросила майстра зробити їй трендову в цьому році рвану стрижку, а також чубок - в точності такий же, як у зіркової мами Олени Кравець.

Кравець-молодша зробила кілька портретних фото, на яких зображена в червоній сорочці. Волосся вона зібрала в хвіст і демонструвала свій модний чубок з усіх боків.

Дочка Олени Кравець Маша похвалилася новою трендовою зачіскою з чубчиком (фото: instagram.com/maarriill)

"Абсолютно нова", - підписала знімки Марія.

Підписники почали обговорювати нову зачіску дівчини - більшість відзначили, що чубчик їй дуже личить.