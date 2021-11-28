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Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"

Автор: Марина Настевич

Старша дочка гумористки Олени Кравець, 18-річна Марія вже кілька років живе окремо від батьків. Дівчина зважилася на кардинальну зміну іміджу і показала шанувальникам результат.

Знімками з новою зачіскою вона поділилася в Instagram.

Нещодавно Маша перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі. Однак на цьому вона не зупинилася і продовжила експерименти із зовнішністю.

Дівчина відвідала салон краси в столиці, де попросила майстра зробити їй трендову в цьому році рвану стрижку, а також чубок - в точності такий же, як у зіркової мами Олени Кравець.

Кравець-молодша зробила кілька портретних фото, на яких зображена в червоній сорочці. Волосся вона зібрала в хвіст і демонструвала свій модний чубок з усіх боків.

Дочка Олени Кравець Маша похвалилася новою трендовою зачіскою з чубчиком (фото: instagram.com/maarriill)

"Абсолютно нова", - підписала знімки Марія.

Підписники почали обговорювати нову зачіску дівчини - більшість відзначили, що чубчик їй дуже личить.

  • Ай яка
  • красуня така
  • Красива
  • Шик
  • Чарівна
  • Ну неймовірно красива
  • Машуня, з чубчиком просто бомбезно!!! Ідеал
  • Нереальна крашиха
  • Стиль просто ааа
  • Як завжди чарівно
  • Нереально
  • Дуже личить!
  • Чубчик так личить
  • Тобі йде така зачіска

Раніше ми писали, що 18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару.

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Олена КравецьМария Кравец