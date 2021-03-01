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Дочь Елены Кравец восхитила сеть своей красотой (фото)

Автор: Lite

Старшей дочке звезды "Квартала 95" и "Женского квартала" Елены Кравец недавно исполнилось 18 лет. Маша Кравец уже давно живет отдельно от родителей и это было ее личное решение, которому родители не противились. Девушка очень похожа на свою звездную маму и поражает регулярно своей невероятной красотой.

Свежие фотографии Маша Кравец разместила на своей странице в Instagram.

Девушка в первый день весны интриговала поклонников анонсом свежего поста на своей странице с самого утра уже и ближе к вечеру разместила свежую фотографию и коротенькое видео.

На снимке Маша Кравец в короткой юбке с пуговицами спереди, черном топе и в белой рубашке поверх топа. У нее идеальный мейк-ап и образ дополняет браслет на руке и тонкая цепочка на шее.

Маша Кравец (Фото: instagram.com/ma_kravets)

Пост вызвал бурю эмоций в социальной сети и за два часа Маша Кравец получила более тысячи лайков и кучу комплиментов по поводу своей красоты. В подписи к публикации она указала, что фото было сделано 26 февраля.

  • Машка-красотка!
  • Бьютииифул!
  • Какая красивая!
  • Маша, вау!
  • Хорошенькая какая!
  • Такая красивая!

Напомним, ранее мы писали о том, что дочь Елены Кравец поразила красотой в день своего 18-летия.

А также рассказывали о том, что дочь Елены Кравец показала эксперименты с маминой косметикой.

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Новости Украины Елена Кравец
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