Дочка Олени Кравець захопила мережу своєю красою (фото)

Дівчина в перший день весни інтригувала шанувальників анонсом свіжого поста на своїй сторінці з самого ранку і вже ближче до вечора розмістила свіжу фотографію і коротеньке відео.

На знімку Маша Кравець в короткій спідниці з гудзиками спереду, чорному топі та у білій сорочці поверх топа. У неї ідеальний мейк-ап і образ доповнює браслет на руці та тонкий ланцюжок на шиї.

Маша Кравець (Фото: instagram.com/ma_kravets)

Пост викликав бурю емоцій в соціальній мережі й за дві години Маша Кравець отримала більше тисячі лайків і купу компліментів з приводу своєї краси. У підписі до публікації вона зазначила, що фото було зроблено 26 лютого.