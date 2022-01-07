UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели

Автор: RBC.UA

Старшая дочь знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева уже успела прославиться как начинающая и очень успешная модель. А также – как необыкновенная красавица, которая обещает затмить даже свою легендарную маму.

На днях девушка поделилась в личном блоге новым кадром. Юная наследница знаменитых родителей показала фото из обычной жизни: она сидит в ресторане, глядя в камеру легка удивленно, словно не ожидая, что ее снимают.

Тем не менее, выглядела она столь очаровательно, что заставила говорить о себе все мировые СМИ.

Дева Кассель, без сомнения, унаследовала красоту матери. Но с лихвой разбавленную чертами и харизмой отца. Такая бурная смесь сделала девушку невероятно притягательной, и Дева использует это по полной.

В свои 17 она уже стала лицом Dolce & Gabbana, украсила обложки нескольких культовых модных журналов, включая Elle, а также засветилась в громких рекламных кампаниях. Где, кроме прочего, также продемонстрировала отличные актерские данные. Так что в будущем она вполне может удивить нас дебютной ролью. А пока что любуемся самыми яркими снимками юной модели.

Дева Кассель обещает затмить даже Монику Беллуччи (фото: instagram.com/d.casseluxxi)

Смотрите также новое откровенное фото юной жены Венсана Касселя, которое взорвало сеть.

Читайте LITE в Google News
Моника БеллуччиВенсан КассельШоу-бизнес