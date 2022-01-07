Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели

Старшая дочь знаменитой итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева уже успела прославиться как начинающая и очень успешная модель. А также – как необыкновенная красавица, которая обещает затмить даже свою легендарную маму.

На днях девушка поделилась в личном блоге новым кадром. Юная наследница знаменитых родителей показала фото из обычной жизни: она сидит в ресторане, глядя в камеру легка удивленно, словно не ожидая, что ее снимают.

Тем не менее, выглядела она столь очаровательно, что заставила говорить о себе все мировые СМИ.