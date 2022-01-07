Дочка Моніки Беллуччі затьмарила красою навіть свою знамениту матір: топ-10 сліпучих фото юної моделі

Старша дочка знаменитої італійської актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя Дева вже встигла прославитися як починаюча і дуже успішна модель. А також – як незвичайна красуня, яка обіцяє затьмарити навіть свою легендарну маму.

Днями дівчина поділилася в особистому блозі новим кадром. Юна спадкоємиця знаменитих батьків показала фото зі звичайного життя: вона сидить в ресторані, дивлячись в камеру легка здивовано, немов не чекаючи, що її знімають.

Тим не менш, виглядала вона настільки чарівно, що змусила говорити про себе всі світові ЗМІ.