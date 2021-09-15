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Дочь Оли Поляковой удивила образом эльфийки: оценили не все

Автор: Марина Настевич

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 16-летняя Маша активно ведет свой блог и не боится экспериментов со внешностью. На этот раз девушка поразила подписчиков сказочным образом эльфийки с длинными ушами.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Юная блогер предстала перед камерой в total black образе - мини-платье с открыми плечами, длинном плаще, портупее и лакированнх ботинках.

А изюминкой необычного образа стала прическа из множества тонких косичек и длинные эльфийские уши. Также Маша надела темные ретро очки.

"Лично я себя уже не представляю без эльфийских ушек, а вы когда-то вживались в свой образ настолько?" - призналась Полякова под фото.

Маша Полякова появилась в образе эльфийки с длинными ушами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакция поклонников была неоднозначной - некоторым такой образ понравилсся, однако было и немало негативных комментариев. Юзеры посчитали, что такой образ не соответствует возрасту девушки, и называли такое перевоплощение специфическим.

  • Самовыражение, мягко говоря, специфическое...
  • Превзошла даже маму... Даже страшно представить, что будет дальше
  • Кошмар! Когда ум прийдет? Тебе же уже 16
  • ШИКАРНАЯ!!!
  • Молодец, ну в образе, браво
  • Что за супердевочка?
  • Очень сильно идут
  • Шо попало...
  • Ужассс.... зачем уши? Некрасиво

Напомним, ранее Маша Полякова устроила готический вампирский фотосет, вызвавший очередной шквал критических комментариев. Девушка позировала в компании юноши с "кровавыми" следами на лице и груди. Парочка устроила тематическую фотосессию в лесу.

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Оля ПоляковаМаша Полякова