Дочка Олі Полякової здивувала образом ельфійки: оцінили не всі

Юна блогер постала перед камерою в total black образі - міні-сукні з відкритими плечима, довгому плащі, портупеї і лакованнх черевиках.

А родзинкою незвичайного образу стала зачіска з безлічі тонких кісок і довгі ельфійські вуха. Також Маша одягла темні ретро окуляри.

"Особисто я себе вже не уявляю без ельфійських вушок, а ви колись вживалися в свій образ настільки?" - зізналася Полякова під фото.

Маша Полякова з'явилася в образі ельфійки з довгими вухами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакція шанувальників була неоднозначною - деяким такий образ сподобався, проте було і чимало негативних коментарів. Юзери порахували, що такий образ не відповідає віку дівчини, і називали таке перевтілення специфічним.