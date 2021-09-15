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Дочка Олі Полякової здивувала образом ельфійки: оцінили не всі

Автор: Марина Настевич

Старша дочка співачки Олі Полякової, 16-річна Маша активно веде свій блог і не боїться експериментів із зовнішністю. Цього разу дівчина вразила підписників казковим образом ельфійки з довгими вухами.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Юна блогер постала перед камерою в total black образі - міні-сукні з відкритими плечима, довгому плащі, портупеї і лакованнх черевиках.

А родзинкою незвичайного образу стала зачіска з безлічі тонких кісок і довгі ельфійські вуха. Також Маша одягла темні ретро окуляри.

"Особисто я себе вже не уявляю без ельфійських вушок, а ви колись вживалися в свій образ настільки?" - зізналася Полякова під фото.

Маша Полякова з'явилася в образі ельфійки з довгими вухами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Реакція шанувальників була неоднозначною - деяким такий образ сподобався, проте було і чимало негативних коментарів. Юзери порахували, що такий образ не відповідає віку дівчини, і називали таке перевтілення специфічним.

  • Самовираження, м'яко кажучи, специфічне...
  • Перевершила навіть маму... Навіть страшно уявити, що буде далі
  • Кошмар! Коли розум прийде? Тобі ж вже 16
  • Шикарна!!!
  • Молодець, ну в образі, браво
  • Що за супердівчинка?
  • Дуже сильно йдуть
  • Шо попало...
  • Жахх.... навіщо вуха? Негарно

Нагадаємо, раніше Маша Полякова влаштувала готичний вампірський фотосет, що викликав черговий шквал критичних коментарів. Дівчина позувала в компанії юнака з "кривавими" слідами на обличчі і грудях. Парочка влаштувала тематичну фотосесію в лісі.

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Оля ПоляковаМаша Полякова