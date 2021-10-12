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Дочь Поляковой получила заражение из-за укуса: не ходим в школу и пьем антибиотики

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Вторник 12 октября 2021 15:58
Дочь Поляковой получила заражение из-за укуса: не ходим в школу и пьем антибиотики Оля Полякова с дочками Машей и Алисой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Styler

Оля Полякова растит двух дочек – 16-летнюю Машу и 10-летнюю Алису. Недавно певица жаловалась на старшую девочку из-за ее пагубной привычки и сетовала на сложности подросткового периода, при этом похвалила тинейджера за самостоятельность и стойкость к критике в сети. А вот младшую дочь артистка характеризует как своенравную девочка, у которой на все есть свое мнение. Она отмечает, что Алиса учит ее терпению и принятию. Оказалось, что недавно девочка пострадала из-за уличного животного.

Оля запостила в Instagram видео прогулки с младшей дочкой по осеннему Киеву. Мама и девочка прогулялись по столичному центральному парку и пешеходно-велосипедному мосту между парками "Крещатый" и "Владимирская горка".

В комментарии к видео певица поделилась деталями инцидента, в результате котрого пострадала Алиса. Девочка запечатлена с перебинтованной рукой, но, похоже, настроение у нее отличное.

"Кот укусил, и произошло заражение. И вот теперь нам приходится носить повязку, не ходить в школу и пить антибиотики", — сообщила Полякова. "Не трогайте уличных котов", – предостерегла звезда. "Трогайте", – решила поспорить со звездной мамой девочка.

Оля с дочерью прогулялись по солнечному осеннему центру Киева

Также любознательная Алиса взлезла на огромную бронзовую Денежной жабу в Крещатом парке.

Напомним, что ранее Оля Полякова честно призналась, что ее коллега Наталья Могилевская флиртовала с мужем "Королевы ночи" прямо на ее глазах.

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Оля Полякова
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