Дочка Полякової отримала зараження через укус: не ходимо в школу і п'ємо антибіотики

Оля Полякова ростить двох дочок - 16-річну Машу і 10-річну Алісу. Нещодавно співачка скаржилася на старшу дівчинку через її згубну звичку і нарікала на складнощі підліткового періоду, при цьому похвалила тінейджера за самостійність і стійкість до критики в мережі. А ось молодшу дочку артистка характеризує як норовливу дівчинка, у якої на все є своя думка. Вона зазначає, що Аліса вчить її терпінню і прийняттю. Виявилося, що нещодавно дівчинка постраждала через вуличну тварину.

Оля запостила в Instagram відео прогулянки з молодшою дочкою по осінньому Києву. Мама і дівчинка прогулялися столичним центральним парком і пішохідно-велосипедним мостом між парками "Хрещатий" і "Володимирська гірка".

У коментарі до відео співачка поділилася деталями інциденту, в результаті якого постраждала Аліса. Дівчинка зображена з перебинтованою рукою, але, схоже, настрій у неї відмінний.

"Кіт вкусив, і сталося зараження. І ось тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити в школу і пити антибіотики", — повідомила Полякова. "Не чіпайте вуличних котів", – застерегла зірка. "Чіпайте", - вирішила посперечатися із зірковою мамою дівчинка.

Оля з дочкою прогулялися по сонячному осінньому центру Києва

Також допитлива Аліса злізла на величезну бронзову Грошову жабу в Хрещатому парку.