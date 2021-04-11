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Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых забросила любимое занятие

Автор: Lite

Маша Полякова не любит сидеть на месте. Девушка отличается любознательностью и активной жизненной позицией. Во время локдауна она наравне с мамой занимается спортом и выполняет комплекс упражнений для красивой фигуры и подтянутого тела. Кроме того, Маша с детства уверенно сидит в седле, но в прошлом году упала с лошади, чем всерьез напугала звездную маму Олю Полякову. Девушка вернулась к занятиям конным спортом, но сообщила о пережитой проблеме со здоровьем.

Она запостила в Instagram фото с лошадью. Маша держит животное за поводья и посылает в камеру воздушный поцелуй.

"Из-за проблем со спиной очень долго не ездила верхом, и вот я на коне. Я очень рада этому", - сообщила девушка и поинтересовалась, занимались ли ее подписчики верховой ездой.

"Умничка и красавица", - подбодрила Машу в комментариях ее бабушка Светлана.

Маша вновь вернулась к конному спорту (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Очень красивая", "Копия мамы", "У тебя есть твой личный любимый конь?" – интересовались подписчики, ведь на территории загородного дома Оли Поляковой имеется конюшня.

Напомним, что ранее Маша Полякова нарвалась на критику в сети из-за фото в центре Киева. На снимках девушка показывает неприличный жест, что вызвало шквал осуждения в ее адрес.

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Новости Украины Маша Полякова
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