Дочь Поляковой рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых забросила любимое занятие

"Из-за проблем со спиной очень долго не ездила верхом, и вот я на коне. Я очень рада этому", - сообщила девушка и поинтересовалась, занимались ли ее подписчики верховой ездой.

"Умничка и красавица", - подбодрила Машу в комментариях ее бабушка Светлана.

Маша вновь вернулась к конному спорту (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Очень красивая", "Копия мамы", "У тебя есть твой личный любимый конь?" – интересовались подписчики, ведь на территории загородного дома Оли Поляковой имеется конюшня.