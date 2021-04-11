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Дочка Полякової розповіла про проблеми зі здоров'ям, через які закинула улюблене заняття

Автор: Lite

Маша Полякова не любить сидіти на місці. Дівчина відрізняється допитливістю і активною життєвою позицією. Під час локдауна вона нарівні з мамою займається спортом і виконує комплекс вправ для красивої фігури і підтягнутого тіла. Крім того, Маша з дитинства впевнено сидить у сідлі, але в минулому році впала з коня, ніж серйозно налякала зіркову маму Олю Полякову. Дівчина повернулася до занять кінним спортом, але повідомила про пережиту проблему зі здоров'ям.

Вона запостила в Instagram фото з конем. Маша тримає тварину за поводи і посилає в камеру повітряний поцілунок.

"Через проблеми зі спиною дуже довго не їздила верхи, і ось я на коні. Я дуже рада цьому", - повідомила дівчина і поцікавилася, чи займалися її підписники верховою їздою.

"Розумниця і красуня", - підбадьорила Машу в коментарях її бабуся Світлана.

Маша знову повернулася до кінного спорту (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Дуже красива", "Копія мами", "У тебе є твій особистий улюблений кінь?" – цікавилися підписники, адже на території заміського будинку Олі Полякової є стайня.

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова нарвалася на критику в мережі через фото в центрі Києва. На знімках дівчина показує непристойний жест, що викликало шквал засудження в її адресу.

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Новини України Маша Полякова
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