Дочка Полякової розповіла про проблеми зі здоров'ям, через які закинула улюблене заняття

"Через проблеми зі спиною дуже довго не їздила верхи, і ось я на коні. Я дуже рада цьому", - повідомила дівчина і поцікавилася, чи займалися її підписники верховою їздою.

"Розумниця і красуня", - підбадьорила Машу в коментарях її бабуся Світлана.

Маша знову повернулася до кінного спорту (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Дуже красива", "Копія мами", "У тебе є твій особистий улюблений кінь?" – цікавилися підписники, адже на території заміського будинку Олі Полякової є стайня.