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Дочь Поляковой сверкнула кружевным бельем во время модельного фотосета

Автор: Lite

Девушка позировала в черном пальто и красном белье

Старшая дочь Оли Поляковой, 15-летняя Маша Полякова, давно решила, что свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом и выберет творческую профессию. Девушка всерьез увлекается моделингом и даже неоднократно ездила в модельный лагерь. Также она участвует в профессиональных фотосетах и несколько раз выходила на подиум. Девушка периодически публикует стильные снимки на странице в Instagram. На этот раз она показала одновременно эффектные и несколько пикантные кадры.

На фото Маша элегантно позирует в черном шерстяном пальто и красном кружевном нижнем белье. Макияж сделан с акцентом на губы – красная помада приглушенного оттенка. На верхнем веке – аккуратная размашистая стрелка.

"Как вы думаете, девушка должна себя занижать и свои преимущества, или подносить и преувеличивать их?" - озадачила подписчиков вопросом дочь певицы.

Маша Полякова снялась в атмосферном фотосете (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники начли активно обсуждать затронутую Машей тему и не скупились на комплименты для девушки.

  • Красотка
  • Красивая и яркая
  • Супер красотка
  • Шикарная
  • Львица
  • Первое фото драйвовое и лирическое в одночасье
  • Не знаю что по тексту, но ты божественна, девочка!
  • Красотка, похожа на маму
  • Какая красивая! Просто куколка
  • Нереально красивая!

Напомним, что ранее Машу Полякову в романтичном белом наряде сравнили с диснеевской принцессой.

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Новости Украины Оля ПоляковаМаша Полякова