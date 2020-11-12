Дочка Полякової блиснула мереживною білизною під час модельного фотосету

Старша дочка Олі Полякової, 15-річна Маша Полякова, давно вирішила, що пов'яже своє життя з шоу-бізнесом і вибере творчу професію. Дівчина всерйоз захоплюється моделінгом і навіть неодноразово їздила в модельний табір. Також вона бере участь в професійних фотосетах і кілька разів виходила на подіум. Дівчина періодично публікує стильні знімки на сторінці в Instagram. На цей раз вона показала одночасно ефектні і дещо пікантні кадри.

На фото Маша елегантно позує в чорному вовняному пальто і червоній мереживній білизні. Макіяж зроблений з акцентом на губи – червона помада приглушеного відтінку. На повіках – акуратна розмашиста стрілка.

"Як ви думаєте, дівчина повинна себе занижувати і свої переваги, або підносити і перебільшувати їх?" - спантеличила підписників питанням дочка співачки.

Маша Полякова знялася в атмосферному фотосеті (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники почали активно обговорювати порушену Машею тему і не скупилися на компліменти для дівчини.

Красуня

Красива і яскрава

Супер красуня

Шикарна

Левиця

Перше фото драйвове і ліричне відразу

Не знаю що за текстом, але ти божественна, дівчинка!

Красуня, схожа на маму

Яка гарна! Просто лялечка

Нереально красива!

Нагадаємо, що раніше Машу Полякову в романтичному білому вбранні порівняли з диснеївською принцесою.