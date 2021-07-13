Так и должен вести себя муж: Потап дал резкий отпор хейтерам Каменских

На снимке Потап и Настя запечатлены на набережной во время прогулки. Каменских позирует на заднем плане, она игриво подняла ножку и высунула язык на камеру.

Потап вступился за Настю Каменских и дал ответ ее хейтерам (фото: nstagram.com/realpotap)

Именно высунутый язык на многих фото Каменских стал причиной недовольства многих подписчиков певицы, которые посчитали это вульгарным и неуместным. Под крайними фото в аккаунте артистки можно увидеть множество негативных комментариев - в том числе и под снимком топлес.

Потап же заявил, что подобных хейтеров будет без лишних слов отправлять в бан.

"Бэээээ! Только не надо писать, что Настя везде с высунутым языком или открытым ртом, это не ее аккаунт, у меня тут быстро Бан стартует. И вообще, прежде чем кого-то чему-то учить или высказать своё мнение - станьте кем-то значимым, откройте книгу жизни, разберитесь с философией бытия на клеточном уровне и мы Вас обязательно послушаем, а пока что "Бэээээээ!" - дал отпор критикам жены продюсер.

Что ж, подписчики оценили поведение Потапа и отметили, что так и должен действовать муж - вставать на защиту своей жены.