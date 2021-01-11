Дорофеева и Дантес пожаловались на ужасы отдыха на Бали: такое впервые в жизни

Владимир Дантес и Надя Дорофеева с друзьями продолжают отдыхать на Бали, куда улетели еще до Нового года. Они активно делятся впечатлениями от островного отпуска, хотя погода звезд не слишком радует – часто идут дожди, но они находят, чем заняться в это время. Не обошлось и без сложностей, о чем Вова и Надя рассказали поклонникам.

Певица показала в сторис Instagram, как к ним в спалю заползла настоящая змея, что очень испугало девушку.

"Да, друзья, такое в моей жизни впервые случилось. Очень неприятная ситуация. Мы просто оболдели. Сейчас легли, но страшно понимать, что змея ползала у нашего кровати. Спать будет очень "весело", - прокомментировала она.

"Надя боится змей. Но как же она живет все время со мной? Этим змеем", - кокетливо поинтересовался Дантес. "О, Боже!" - рассмеялась Надя на реплику мужа.

Надя Дорофеева испугалась змеи в спальне

Ранее Владимир также рассказал о странностях островного отдыха. Например, он отметил, что на Бали много летучих мышей и другой живности, спокойно существующей рядом с людьми, к чему он уже привык.

Надя Дорофеева наслаждается отдыхом на Бали (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Муравьи и прочая живность. Если дома у меня появились бы муравьи, сразу бы покупал какие-то средства от них, паниковал. Гекконы...Мне иногда кажется, что они арендодатели местные. Паучки, жучки и т.д. Все кажется абсолютно нормальным. Даже к летучим мышам куда меньше вопросов, чем в Киеве", - отметил певец.

Также артист высказался о местной еде. На Бали основной упор делается на завтраки и максимум бранчи. Обеды и ужины не настолько вкусные и сытные, как хотелось бы. Но есть и плюсы – мяса и тяжелой пищи Владимиру не хочется. За все время пребывания на острове он однажды съел бургер, и этим решил ограничиться.

Владимир рассказал об особенностях проживания на Бали (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Есть много веганских заведений, но я не могу судить о них должным образом. Большой плюс - мясо вообще не хочется есть. Фрукты залетают лихо!" - заверил Вова.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева продемонстрировала пикантный курортный образ на Бали.