Дорофєєва і Дантес поскаржилися на жахи відпочинку на Балі: таке вперше в житті

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва з друзями продовжують відпочивати на Балі, куди відлетіли ще до Нового року. Вони активно діляться враженнями від острівної відпустки, хоча погода зірок не дуже радує – часто йдуть дощі, але вони знаходять, чим зайнятися в цей час. Не обійшлося і без складнощів, про що Вова і Надя розповіли шанувальникам.

Співачка показала в сторіс Instagram, як до них в спалю заповзла справжня змія, що дуже налякало дівчину.

"Так, друзі, таке в моєму житті сталося вперше. Дуже неприємна ситуація. Ми обалділи. Зараз лягли, але страшно розуміти, що змія повзала біля нашого ліжка. Спати буде дуже "весело", - прокоментувала вона.

"Надя боїться змій. Але як же вона живе весь час зі мною? Цим змієм", - кокетливо поцікавився Дантес. "О, Боже!" - розсміялася Надя на репліку чоловіка.

Надя Дорофєєва злякалася змії в спальні

Раніше Володимир також розповів про дивацтва острівного відпочинку. Наприклад, він зазначив, що на Балі багато летючих мишей і іншої живності, спокійно існуючої поруч з людьми, до чого він вже звик.

Надя Дорофєєва насолоджується відпочинком на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мурахи і інша живність. Якщо вдома у мене з'явилися б мурахи, відразу б купував якісь засоби від них, панікував. Гекони...Мені іноді здається, що вони орендодавці місцеві. Павучки, жучки і т. д. Все здається абсолютно нормальним. Навіть до летючих мишаей куди менше питань, ніж у Києві", - зазначив співак.

Також артист висловився про місцеву їжу. На Балі основний упор робиться на сніданки і максимум бранчі. Обіди і вечері не настільки смачні і ситні, як хотілося б. Але є і плюси – м'яса і важкої їжі Володимиру не хочеться. За весь час перебування на острові він одного разу з'їв гамбургер, і цим вирішив обмежитися.

Володимир розповів про особливості проживання на Балі (фото: instagram.com/vladimirdantes)

"Є багато веганских закладів, але я не можу судити про них належним чином. Великий плюс - м'яса взагалі не хочеться їсти. Фрукти залітають хвацько!" - запевнив Вова.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва продемонструвала пікантний курортний образ на Балі.