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Дорофеева в пикантном микромини сделала громкое заявление: принимала правильные решения

Автор: Lite

Надя Дорофеева впервые стала наставником взрослого "Голос страны" – в одиннадцатом сезоне она заняла кресло звездного члена жюри и билась за каждого сильного вокалиста, собрав достойную команду. В это воскресенье, 14 марта, начнутся вокальные бои, которые определят имена тех, кто пройдет дальше и поборется за звание победителя. По такому случаю, певица сделала заявление и попутно показала соблазнительный образ со съемок.

Своим боевым настроением в преддверии батлов она поделилась в Instagram.

Надя позирует в соблазнительном маленьком черном платье с пикантным разрезом в области живота и укороченном пиджаке. На голове – шляпка с вуалью от Руслана Багинского. Она обула полусапожки черного цвета, создав полноценный total black look.

Макияж сделан с акцентом на соблазнителныеалые губы. Волосы уложены в блестящие локоны.

"Я пришла в шоу Голос страны за настоящими голосами современности и, оглядываясь на этап слепых прослушиваний, понимаю, что принимала правильные решения! Это команда мечты и каждый из них раскрылся на боях еще сильнее", - пообещала артистка.

Надя Дорофеева показала горячий и дерзкий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники не отпустили Надю без порции искренних комплиментов.

  • Надя лучшая
  • Тебе так идет этот образ
  • Боже мой, как тебе идет этот наряд!
  • Нежная
  • Кайфовая
  • Пантерка
  • Бомба

Напомним, что ранее Надя Дорофеева удивила смелым образом, ее сравнили с мировой звездой.

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Новости Украины Голос країниНадя Дорофеева
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