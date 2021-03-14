Дорофеева в пикантном микромини сделала громкое заявление: принимала правильные решения

Надя позирует в соблазнительном маленьком черном платье с пикантным разрезом в области живота и укороченном пиджаке. На голове – шляпка с вуалью от Руслана Багинского. Она обула полусапожки черного цвета, создав полноценный total black look.

Макияж сделан с акцентом на соблазнителныеалые губы. Волосы уложены в блестящие локоны.

"Я пришла в шоу Голос страны за настоящими голосами современности и, оглядываясь на этап слепых прослушиваний, понимаю, что принимала правильные решения! Это команда мечты и каждый из них раскрылся на боях еще сильнее", - пообещала артистка.

Надя Дорофеева показала горячий и дерзкий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники не отпустили Надю без порции искренних комплиментов.