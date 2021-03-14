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Дорофєєва в пікантному мікроміні зробила гучну заяву: приймала правильні рішення

Автор: Lite

Надя Дорофєєва вперше стала наставником дорослого "Голос країни" – в одинадцятому сезоні вона зайняла крісло зіркового члена журі і билася за кожного сильного вокаліста, зібравши гідну команду. У неділю, 14 березня, почнуться вокальні бої, які визначать імена тих, хто пройде далі і побореться за звання переможця. З такої нагоди, співачка зробила заяву і попутно показала спокусливий образ зі зйомок.

Своїм бойовим настроєм напередодні батлів вона поділилась в Instagram.

Надя позує в спокусливому маленькому чорному платті з пікантним розрізом в області живота і укороченому піджаку. На голові – капелюшок з вуаллю від Руслана Багінського. Вона взула чоботи чорного кольору, створивши повноцінний total look black.

Макіяж зроблений з акцентом на звабливі губи. Волосся укладене в блискучі локони.

"Я прийшла у шоу Голос країни за справжніми голосами сучасності і, озираючись на етап сліпих прослуховувань, розумію, що приймала правильні рішення! Це команда мрії і кожен з них розкрився на боях ще сильніше", - запевнила артистка.

Надя Дорофєєва показала гарячий і зухвалий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники не відпустили Надю без порції щирих компліментів.

  • Надя краща
  • Тобі так личить цей образ
  • Боже мій, як тобі личить це вбрання!
  • Ніжна
  • Кайфовая
  • Пантерка
  • Бомба

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва здивувала сміливим образом, її порівняли з світовою зіркою.

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Новини України Голос країниНадя Дорофеєва
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