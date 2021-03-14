Дорофєєва в пікантному мікроміні зробила гучну заяву: приймала правильні рішення

Надя позує в спокусливому маленькому чорному платті з пікантним розрізом в області живота і укороченому піджаку. На голові – капелюшок з вуаллю від Руслана Багінського. Вона взула чоботи чорного кольору, створивши повноцінний total look black.

Макіяж зроблений з акцентом на звабливі губи. Волосся укладене в блискучі локони.

"Я прийшла у шоу Голос країни за справжніми голосами сучасності і, озираючись на етап сліпих прослуховувань, розумію, що приймала правильні рішення! Це команда мрії і кожен з них розкрився на боях ще сильніше", - запевнила артистка.

Надя Дорофєєва показала гарячий і зухвалий образ (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники не відпустили Надю без порції щирих компліментів.