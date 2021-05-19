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Дорофеева показа трусики и возмутила сеть, муж тут же отреагировал: "недопустимо выставлять"

Автор: Lite

Надя Дорофеева – обладательница стройных форм, которые она при случае демонстрирует поклонникам в весьма откровенных нарядах. И хоть певица признается, что в повседневной жизни любит удобную и часто объемную одежду, все же не обходится без пикантных деталей гардероба.

Так, артистка сделала фотосет для Instagram в неоновом платье для церемонии YUNA 2021 и показала, что же прячется под ее нарядом.

Дерзкая звезда задрала подол кислотного платья за 48 750 гривен от грузинского бренда Mach & Mach и показала черные трусики с принтом в виде скорпиона.

"Фото для привлечения внимания!" - предупредила Дорофеева и напомнила о своем сольном концерте в Киеве.

Надя в неоновом платье решилась на дерзкую выходку (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Некоторые возмущенные пользователи сети обратились к музу Нади Владимиру Дантесу и поинтересовались, одобряет ли он подобные фото жены.

"Володя не одобряет лишний морализм", – написал он.

"От славы вообще совесть потеряли! Ты б уже трусы сняла, было бы вообще круто!" - написал один из фолловеров. "Точно. Ща сделает", – парировал Дантес.

Позже артист оставил комментарий под постом. "Ребята, это невероятно. Недопустимо выставлять скорипиона на трусах, когда я по знаку Зодиака рак", - написав він.

К слову, комментарий к снимку Нади оставила российская гимнастка и жена резидента Comedy Club Павла Воли Ляйса Утяшва: "Смело!" Надя отреагировала смайлом.

Скриншот комментариев (instagram.com.nadyadorofeeva)

Стоит отметить, что певец всячески заступался за звездную супругу и с юмором отвечал на критику. Поклонники Нади поняли, что эпатажный снимок стал лишь сообразным способом привлечь внимание к предстоящему концерту.

Часть из них написала слова поддержки и комплименты для артистки, что разбавило негативные комментарии.

  • Больше не чем привлечь?... Жаль
  • Как будто кроме трусов привлечь больше нечем?
  • Это слишком пошло
  • Привлекла внимание, так привлекла
  • Может так не надо делать
  • Ты и без этого фото секс
  • Уже не знает, как привлечь это внимание... Перебор
  • Отчаянный поступок для привлечения внимания

Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала стильный фотосет в эффектных образах.

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Новости Украины Надя ДорофееваВладимир Дантес