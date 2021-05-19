Дорофєєва показу трусики і обурила мережу, чоловік тут же відреагував: "неприпустимо виставляти"

Зухвала зірка задерла поділ кислотної сукні за 48 750 гривень від грузинського бренду Mach & Mach і показала чорні трусики з принтом у вигляді скорпіона.

"Фото для привернення уваги!"- попередила Дорофєєва і нагадала про свій сольний концерт у Києві.

Надя в неоновій сукні зважилася на зухвалу витівку (фото: instagram. com. nadyadorofeeva)

Деякі обурені користувачі мережі звернулися до чоловіка Наді Володимира Дантеса і поцікавилися, чи схвалює він подібні фото дружини.

"Володя не схвалює зайвий моралізм", - написав він.

"Від слави взагалі совість втратили! Ти б вже труси зняла, було б взагалі круто!"- написав один з фоловерів. "Точно. Ща зробить", - парирував Дантес.

Пізніше артист залишив коментар під постом. "Друзі, це неймовірно. Неприпустимо виставляти скорпіона та трусах, коли я по знаку Зодіака рак", - написав він.

До слова, коментар до знімка Наді залишила російська гімнастка і дружина резидента Comedy Club Павла Волі Ляйса Утяшва: "Сміливо!" Надя відреагувала смайлом.

Скріншот коментарів (instagram.com.nadyadorofeeva)

Варто зазначити, що співак всіляко заступався за зіркову дружину і з гумором відповідав на критику. Шанувальники Наді зрозуміли, що епатажний знімок став лише своєрідним способом привернути увагу до майбутнього концерту.

Частина з них написала слова підтримки і компліменти для артистки, що розбавили негативні коментарі.