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Дорофеева в топе-блузке покорила осиной талией и показала релакс в Турции: какая роскошь!

Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева умеет продуктивно работать и обожает со вкусом отдыхать.Так, певица недавно сообщила, что готовится к отпуску с мужем Владимиром Дантесом, и вот пришло время отправиться к морю и восстановить силы.

На личной страничке в Instagram она показала фото и видео в стильном и соблазнительном черно-белом образе и сообщила, что готова отправиться релаксировать.

Надя запечатлена в белоснежном трендовом топе-блузке с завязками в области талии – эта деталь подчеркнула точеные формы стройной артистки. Черные свободные брюки и массивные, но аккуратные белые кроссовки довершили образ звезды, а ветер "послужил" для нее лучшим стилистом.

Поклонникам понравлся лук их любимицы, с которой те берут пример и даже пытаются копировать стиль.

  • Богиня
  • Милашка
  • Какой красивый образ!
  • Шикарная
  • Очень красивый лук!
  • А фигурка-то идеальная
  • Как всегда на стиле
  • Осиная талия

Надя и Вова улетели отдыхать в Анталию. Певица долго ждала возможности польноценно порелаксировать на пляже, а на конец августа у нее уже запланировано участие в украинских фестивалях-концертах, так что востановить силы звезде просто необходимо!

Звездная парочка осталась в восторге от огромной собственной виллы с бассейном. Они признались, что никогда еще вдвоем не отдыхали в таких роскошных просторных апартаментах.

Надя Дорофеева показала тоные формы в бикини (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя надела бикини и тут же решила окунуться в бассейне, ведь температура на улице достигала 33 градуса по Цельсию.

"Если выбирать между морем и бассейном, то конечно же море – победитель. Но тут тенечек и так хорошо. К морю пойдем во второй половине дня", - сообщила звезда.

Также она смогла себе позволить на отдыхе приятность – обеденный сон. "Какая роскошь. Если бы в детстве мне сказали, что я по собственному желанию пойду спать днем - я бы плюнула в лицо и не поверила", - отметила Надя.

Надя насладилась дневным сном (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева рассказала, как ей работалось с мужем.

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Надя ДорофееваВладимир Дантес