Дорофєєва в топі-блузці підкорила осиною талією і показала релакс в Туреччині: яка розкіш!

Надя відображена в білосніжному трендовому топі-блузці з зав'язками в області талії – ця деталь підкреслила точені форми стрункої артистки. Чорні вільні штани і масивні, але акуратні білі кросівки довершили образ зірки, а вітер "послужив" для неї кращим стилістом.

Шанувальникам сподобався лук їх улюблениці, з якою ті беруть приклад і навіть намагаються копіювати стиль.

Богиня

Красунька

Який гарний образ!

Шикарна

Дуже красивий лук!

А фігурка ідеальна

Як завжди на стилі

Осина талія

Надя і Вова полетіли відпочивати в Анталію. Співачка довго чекала можливості польноцінно порелаксувати на пляжі, а на кінець серпня у неї вже запланована участь в українських фестивалях-концертах, так що відновити сили зірці просто необхідно!

Зіркова парочка залишилася в захваті від величезної власної вілли з басейном. Вони зізналися, що ніколи ще удвох не відпочивали в таких розкішних просторих апартаментах.

Надя Дорофєєва показала стрункі форми в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя одягла бікіні і тут же вирішила зануритися в басейні, адже температура на вулиці досягала 33 градуси за Цельсієм.

"Якщо вибирати між морем і басейном, то звичайно ж море – переможець. Але тут тінь і так добре. До моря підемо в другій половині дня", - повідомила зірка.

Також вона змогла собі дозволити на відпочинку приємність - обідній сон. "Яка розкіш. Якби в дитинстві мені сказали, що я за власним бажанням піду спати вдень - я б плюнула в обличчя і не повірила", - зазначила Надя.

Надя насолодилася денним сном (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)