Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистов
Пока лучшие украинские футболисты демонстрируют свои умения на полях Евро 2020, их вторые половинки отвечают за надежный семейный тыл.
Правда, домоседками этих красавиц назвать сложно. Многие из них жен прославленных спортсменов уже сами стали популярными личностями. Другие часто путешествуют в качестве поддержки с любимыми мужчинами. Иные и вовсе увлечены своим бизнесом.
Итак, давайте любоваться женщинами, которых выбрали себе в спутницы звезды украинского футбола.
Жена Андрея Ярмоленко - Инна
Инна обожает вести свой блог (фото: instagram.com/yarmolkina10)
Жена Романа Яремчука - Кристина
Кристина любит путешествовать с мужем (фото: instagram.com/ya_christinchik)
Жена Романа Безуса - Анна
Анна Безус очень гордится мужем (фото: instagram.com/anyabez)
Девушка Виктора Цыганкова - Романа
Девушка личный блог не ведет. зато ее фото хватает на странице спортсмена (фото: instagram.com/viktortsygankov)
Жена Руслана Малиновского - Роаксана
Девушка славится горячим контентом (фото: instagram.com/roksana_mali7)
Жена Александра Зинченко - Влада
Влада и сама сделала яркую карьеру (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Жена Сергея Сидорчука - Анна
Анна успевает и мужа поддерживать, и отдыхать (фото: instagram.com/njyta.si)
Жена Тараса Степаненко - Маргарита
Мама троих детей в отличной форме (фото: instagram.com/m_stepanenko)
Жена Александра Караваева - Инна
Инна занимается собственным бизнесом (фото: instagram.com/inna__karavaieva)
Девушка Виталия Миколенко - Виктория
Виктория появляется только на странице любимого (фото: instagram.com/mikola_16)
Жена Николая Матвиенко - Анна
Анна не пускает в личный блог посторонних (фото: instagram.com/koliamatvienko)
Жена Андрея Пятова - Юлия
Юлия гордится статусом жены футболиста (фото: instagram.com/piatova)
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