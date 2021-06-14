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Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистов

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 16:27
Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистов Жены украинских футболистов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Пока лучшие украинские футболисты демонстрируют свои умения на полях Евро 2020, их вторые половинки отвечают за надежный семейный тыл.

Правда, домоседками этих красавиц назвать сложно. Многие из них жен прославленных спортсменов уже сами стали популярными личностями. Другие часто путешествуют в качестве поддержки с любимыми мужчинами. Иные и вовсе увлечены своим бизнесом.

Итак, давайте любоваться женщинами, которых выбрали себе в спутницы звезды украинского футбола.

Жена Андрея Ярмоленко - Инна

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовИнна обожает вести свой блог (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Жена Романа Яремчука - Кристина

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистов

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовКристина любит путешествовать с мужем (фото: instagram.com/ya_christinchik)

Жена Романа Безуса - Анна

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовАнна Безус очень гордится мужем (фото: instagram.com/anyabez)

Девушка Виктора Цыганкова - Романа

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДевушка личный блог не ведет. зато ее фото хватает на странице спортсмена (фото: instagram.com/viktortsygankov)

Жена Руслана Малиновского - Роаксана

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДевушка славится горячим контентом (фото: instagram.com/roksana_mali7)

Жена Александра Зинченко - Влада

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовВлада и сама сделала яркую карьеру (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Жена Сергея Сидорчука - Анна

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовАнна успевает и мужа поддерживать, и отдыхать (фото: instagram.com/njyta.si)

Жена Тараса Степаненко - Маргарита

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовМама троих детей в отличной форме (фото: instagram.com/m_stepanenko)

Жена Александра Караваева - Инна

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовИнна занимается собственным бизнесом (фото: instagram.com/inna__karavaieva)

Девушка Виталия Миколенко - Виктория

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовВиктория появляется только на странице любимого (фото: instagram.com/mikola_16)

Жена Николая Матвиенко - Анна

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовАнна не пускает в личный блог посторонних (фото: instagram.com/koliamatvienko)

Жена Андрея Пятова - Юлия

Достойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовДостойная партия: жаркие фото жен украинских футболистовЮлия гордится статусом жены футболиста (фото: instagram.com/piatova)

Ранее мы писали о стильном образе беременной Влады Седан, который она показала в Нидерландах.

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