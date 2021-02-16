Надо дружить: Кароль высказалась о публичных скандалах и назвала свою вредную привычку

Тина Кароль активно работает и регулярно радует поклонников новостями, не давая им заскучать. Так, она выпустила музыкальную новинку ко Дню Влюбленных, где предстала в совершенно новом для себя амплуа. Также с артисткой вышло сразу несколько интервью, а в свежем блице с блогером, тиктокером, визажистом и актером Олегом Машуковским она раскрыла свои маленькие секреты.

Так, видео опросник с Тиной вышел на странице блогера в Instagram . Они беседовали в формате "было/не было".

Певица приехала на интервью в дерзком образе: кислотном пиджаке трендового фасона, лонгсливе-сетке и латексных лосинах, подчеркнувших ее стройные формы.

Выяснилось, что звезда стесняется всегда оголяться на публике и считает себя замечательной мамой. Тина обожает торт, но не ела его очень давно, ведь она на диете. Также когда-то звезда могла себе позволить есть ночью, пока все спят.

Артистка рассказала, что покупала одежду на рынке и в секонд-хенде, когда училась в школе. "Там классные вещи", - отметила она.

Тина грызет ногти, когда переживает и прямо сейчас хранить некий секрет, который отказалась рассказывать.

Олег косвенно затронул тему громкого конфликта Тины с коллегой Олей Поляковой. Он задал вопрос, скандалила ли она с кем-то публично

"Кто-то со мной - безусловно, а я – нет. Надо дружить", - уточнила она.