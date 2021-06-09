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Дух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном наряде

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Среда 09 июня 2021 21:27
Дух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном наряде Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски продолжает делиться снимками с вечеринки по поводу своего 30-летия. Новый образ красавицы составили шелковое платье от Донателлы Версаче и трендовые летние аксессуары.

Эмили посвятила данному луку целую галерею в своем блоге.

Модель и успешная бизнесвумен позирует на фоне бассейна в голубом платье Versace, украшенном выразительным лифом с камнями и морскими звездами. Удачно сочетались с нарядом босоножки на высоких шпильках.

Эмили сделала легкий макияж в натуральных тонах, а волосы распустила по плечам. Выглядит молодая мама просто сногсшибательно: точеная фигура Эмили, кажется, стала после беременности и родов стала только краше.

Дух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном нарядеДух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном нарядеДух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном нарядеДух захватывает! Эмили Ратаковски взорвала сеть аппетитными формами в пикантном наряде

Эмили Ратаковски в новом образе (фото: instagram.com/emrata)

"Очень счастливая именинница", - написала Ратаковски. "От тебя просто захватываете дух!!!! Люблю тебя, Эмили", "Ты, это платье, эта обстановка! Совершенство. С днем рождения!", "Малышка, ты огонь", "С днем рождения, Ариэль", "Какое платье!", - не могут налюбоваться фанаты.

Ранее Эмили показала фото в бикини, а в качестве доказательства, что они были сделаны после родов, взяла позировать и крошку сына. К слову, многие пользователи сети возмутились, как небрежно она держит ребенка. Другие же просто любовались подтянутым телом соблазнительной мамочки.

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