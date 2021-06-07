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Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото

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Понедельник 07 июня 2021 22:23
Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски 7 июня исполнилось 30 лет. В честь такого события модель и одна из самых успешных бизнесвумен отправилась в долгожданный отпуск. Компанию ей, конечно же, составили любимый муж и сын, который появился на свет в марте этого года.

На горячих фото, которые Эмили добавила в свой блог, она предстала в крошечном бикини. Показав, что ее тело после родов стало еще более совершенным.

Эмили Ратаковски надела голубое с оранжевым принтом бикини, которое отлично подчеркнуло каждый сантиметр ее накачанного тела. Железный пресс, упругие ягодицы и аппетитная грудь молодой мамочки повергли сеть в шок. Напомним, поклонники давно не могут поверить, что такое тело модель вернула себе уже спустя пару месяцев после родов.

Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фотоОгонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото

Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фотоЭмили Ратаковски отметила 30-летие (фото: instagram.com/emrata)

Как доказательство, что снимки были сделаны уже после беременности, она держит на руках крошку-сына. Ребенка она одела в шорты из такого же материала, как ее собственный купальник. Такой family-look вызвал у фолловеров бурю эмоций. Они засыпали сладкую парочку миллионами лайков. А вот выразить свое мнение не смогли — Ратаковски скрыла возможность комментариев.

Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фотоОгонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото

Эмили Ратаковски уже вернулась в форму (фото: instagram.com/emrata)

После девушка показала еще один образ: она предстала в необычном бра в духе сказочной русалочки и ярко-оранжевой юбке. Здесь уже фанаты могли по полной оторваться, засыпав Эмили поздравлениями.

Ранее модель показала жаркие фото со своим мужем из личного архива.

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