Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото
Эмили Ратаковски 7 июня исполнилось 30 лет. В честь такого события модель и одна из самых успешных бизнесвумен отправилась в долгожданный отпуск. Компанию ей, конечно же, составили любимый муж и сын, который появился на свет в марте этого года.
На горячих фото, которые Эмили добавила в свой блог, она предстала в крошечном бикини. Показав, что ее тело после родов стало еще более совершенным.
Эмили Ратаковски надела голубое с оранжевым принтом бикини, которое отлично подчеркнуло каждый сантиметр ее накачанного тела. Железный пресс, упругие ягодицы и аппетитная грудь молодой мамочки повергли сеть в шок. Напомним, поклонники давно не могут поверить, что такое тело модель вернула себе уже спустя пару месяцев после родов.
Эмили Ратаковски отметила 30-летие (фото: instagram.com/emrata)
Как доказательство, что снимки были сделаны уже после беременности, она держит на руках крошку-сына. Ребенка она одела в шорты из такого же материала, как ее собственный купальник. Такой family-look вызвал у фолловеров бурю эмоций. Они засыпали сладкую парочку миллионами лайков. А вот выразить свое мнение не смогли — Ратаковски скрыла возможность комментариев.
Эмили Ратаковски уже вернулась в форму (фото: instagram.com/emrata)
После девушка показала еще один образ: она предстала в необычном бра в духе сказочной русалочки и ярко-оранжевой юбке. Здесь уже фанаты могли по полной оторваться, засыпав Эмили поздравлениями.
Ранее модель показала жаркие фото со своим мужем из личного архива.