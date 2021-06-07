Огонь! Эмили Ратаковски восхитила спортивной фигурой на жарких пляжных фото

Эмили Ратаковски 7 июня исполнилось 30 лет. В честь такого события модель и одна из самых успешных бизнесвумен отправилась в долгожданный отпуск. Компанию ей, конечно же, составили любимый муж и сын , который появился на свет в марте этого года.

На горячих фото , которые Эмили добавила в свой блог, она предстала в крошечном бикини. Показав, что ее тело после родов стало еще более совершенным.

Эмили Ратаковски надела голубое с оранжевым принтом бикини, которое отлично подчеркнуло каждый сантиметр ее накачанного тела. Железный пресс, упругие ягодицы и аппетитная грудь молодой мамочки повергли сеть в шок. Напомним, поклонники давно не могут поверить, что такое тело модель вернула себе уже спустя пару месяцев после родов.

Эмили Ратаковски отметила 30-летие (фото: instagram.com/emrata)

Как доказательство, что снимки были сделаны уже после беременности, она держит на руках крошку-сына. Ребенка она одела в шорты из такого же материала, как ее собственный купальник. Такой family-look вызвал у фолловеров бурю эмоций. Они засыпали сладкую парочку миллионами лайков. А вот выразить свое мнение не смогли — Ратаковски скрыла возможность комментариев.

Эмили Ратаковски уже вернулась в форму (фото: instagram.com/emrata)

После девушка показала еще один образ: она предстала в необычном бра в духе сказочной русалочки и ярко-оранжевой юбке. Здесь уже фанаты могли по полной оторваться, засыпав Эмили поздравлениями.