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Это любовь: полуобнаженная Эмили Ратаковски позирует с крошкой-сыном

Новина українською → США, Четверг 29 апреля 2021 14:08
Это любовь: полуобнаженная Эмили Ратаковски позирует с крошкой-сыном Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски опубликовала новое фото, на котором позирует с сыном Сильвестром, который появился на свет в марте этого года.

Мама и малыш выглядят на уютном домашнем снимке так мило, что просто покорили сеть.

Эмили Ратаковски стала мамой в марте этого года - она родила первенца своему мужу Себастьяну Беар-МакКларду. С тех пор модель и бизнесвумен стремительно вернулась в форму и влилась в активную жизнь. Молодую маму можно часто застать на прогулках и рабочих встречах. Напомним, у Эмили есть несколько направлений бизнеса. Соответственно - любимые Ратаковски соблазнительные снимки в откровенных нарядах также вернулись на ее страницу.

Это любовь: полуобнаженная Эмили Ратаковски позирует с крошкой-сыномЭмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Но теперь часто на них фигурирует и крошка-сын. На новом снимке в своем блоге Эмили лежит полуобнаженная, в одной футболке, которая оголила ее бедра. На груди у счастливой мамочки лежит ее сын, одетый в серый костюмчик. Девушка прижалась к нему лицом и наслаждается трепетной минутой.

В комментариях поднялась целая буря эмоций: фанаты уверяют, что ничего более трогателнього не видели в своей жизни. Но, впрочем, нашлись и те, кто сказал, что оголенность Ратаковски здесь неуместна.

Ранее мы писали, что Эмили отправилась на прогулку в мини-юбке спустя месяц после родов.

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