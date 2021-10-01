В духе старого Голливуда: Синди Кроуфорд в соблазнительном наряде восхитила сеть молодостью

Синди Кроуфорд, которая недавно произвела фурор на показе Рианны , вновь решила напомнить миру о своей неувядающей красоте.

Супермодель из 90-х предстала в новом образе , который свел с ума ее фанатов.

Синди Кроуфорд позирует в изысканном облегающем платье фиолетового оттенка с одним рукавом, которое подчеркнуло точеную фигуру знаменитости. Дополнили лук звезды колье с бриллиантами, браслет и кольцо. Синди сделали укладку в духе старого Голливуда, а также яркий макияж. Звезда выглядела роскошно, а за свой цветущий внешний вид получила массу комплиментов. Фанаты считают, что она выглядит невероятно молодо и по-прежнему сногсшибательно.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Малышка", "Ты выглядишь чертовски привлекательно", "Вау, как великолепна", "Это точно твой цвет", "Восхитительная", "Фантастическая", "Ты не меняешься", - пишут комплименты поклонники культовой модели.