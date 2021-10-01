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У дусі старого Голлівуду: Сінді Кроуфорд у спокусливому вбранні захопила мережу молодістю

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США, П'ятниця 01 жовтня 2021 19:23
У дусі старого Голлівуду: Сінді Кроуфорд у спокусливому вбранні захопила мережу молодістю Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Сінді Кроуфорд, яка нещодавно викликала фурор на показі Ріанни, знову вирішила нагадати світу про свою нев'янучу красу.

Супермодель з 90-х постала в новому образі, який звів з розуму її фанатів.

Сінді Кроуфорд позує у вишуканому облягаючому платті фіолетового відтінку з одним рукавом, яке підкреслило витончену фігуру знаменитості. Доповнили лук зірки кольє з діамантами, браслет і кільце. Сінді зробили укладку в дусі старого Голлівуду, а також яскравий макіяж. Зірка виглядала розкішно, а за свій квітучий зовнішній вигляд отримала масу компліментів. Фанати вважають, що вона виглядає неймовірно молодо і, як і раніше, чудово.

У дусі старого Голлівуду: Сінді Кроуфорд у спокусливому вбранні захопила мережу молодістюУ дусі старого Голлівуду: Сінді Кроуфорд у спокусливому вбранні захопила мережу молодістюСінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Малятко", "Ти виглядаєш до біса привабливо", "Вау, яка чудова", "Це точно твій колір", "Чудова", "Фантастична", "Ти не змінюєшся", - пишуть компліменти шанувальники культової моделі.

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