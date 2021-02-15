UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дурачиться и плакать вместе: Джамала восхитила стильным луком на прогулке с мужем и призналась, что для нее любовь

Автор: Lite

Украинская певица Джамала призналась, что любовь для нее - это не только веселое время вместе с мужем, а и то самое, когда можно быть серьезным и даже вместе поплакать.

Свои откровения певица написала в Instagram в честь Дня влюбленных.

Популярные новости
Крутой денек: Мишина с Эллертом и детьми показала свой "грязный" эктрим на отдыхе 10 февраля 2021
Чисти картошку, я выезжаю: Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви 07 февраля 2021
Идеальная! Ксения Мишина в бикини ошеломила точеными формами в "сказочном местечке" 06 февраля 2021
Сказочно: Астафьева в "хищном" купальнике показала, где и как расслабляется 12 февраля 2021
Принцесса Евгения рада, что ее новорожденный сын не получит титула: может обернуться проклятием 10 февраля 2021
Букмекеры уже назвали победителя Евровидения 2021 09 февраля 2021
Наталья Могилевская засветила роскошное декольте в кружевах и обратилась к поклонникам 10 февраля 2021
Это очередной скандал: Тина Кароль поразила черным латексом и разноцветными глазами 12 февраля 2021
Камалия - Поляковой: не ожидала, что мать двоих дочерей может заниматься буллингом 11 февраля 2021
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021

Певица проиллюстрировала свои слова стильными снимками с прогулки: Джамала с мужем гуляют по Подолу. На певице стильный плащ оверсайз и шляпа, на муже певицы - Сеит-Бекире - джинсы, рубашка и стильный пиджак. Пара - словно сошла с обложки глянцевого журнала.

"Любовь. Что такое любовь? У каждого она своя. Вот, например, мой двухлетний сын говорит, что любовь - это такой хомячок. Любовь - это умение слышать, прислушиваться, вдохновляться, идти в ногу, уметь дурачиться, быть серьезными, переживать препятствия, быть сильными. И вместе с тем возможность признаться, если устал, и сдаться ненадолго. Поддержать, обнять, подтолкнуть и даже плакать вместе", - рассказала Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Напомним, Джамала всегда вдохновляет своих фолловером стильными луками: недавно она показала, как носить и с чем комбинировать трендовые широкие брюки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины певецДжамала
Читайте также
Джинсы с лампасами и лонгслив: Настя Каменских показала, как стильно одеваться этой зимой
С любимыми не расставайтесь: Слава Каминская озадачила фолловеров свадебным фото
Прогноз погоды